وزير الإستثمار السعودي: الإنكماش الاقتصادي العالمي جاء أقل من التوقعات السابقة

الوكيل الاخباري- كشف وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح، أن "الإستثمار الأجنبي المباشر زاد 12% في النصف الأول من 2020، مقارنةً بالعام الماضي".

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وقال: "المشاكل الدولية تحتاج إلى تضافر الجهود.. ونعيش أزمة إنسانية مع وجود تباطؤ إقتصادي غير مسبوق".



وأضاف الفالح: "2020 عامٌ إستثنائي على المملكة، بسبب جائحة "كورونا".



وتابع: "منظمة التجارة أشارت إلى توجه 12 دولة لتخفيض الرسوم الجمركية".



ولفت الفالح، إلى أن "الإنكماش الاقتصادي العالمي جاء أقل من التوقعات السابقة".





وأوضح أن "11 تريليون دولار رصدت لمساعدة الإقتصاد العالمي".





المصدر: الاقتصاد





