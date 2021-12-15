وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

الوكيل الإخباري- أطلع وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، سفيرة المملكة المتحدة " بريطانيا" لدى الأردن بريدجيت بريند، على الخطوات التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين الواقع الاستثماري في المملكة.

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وتم خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاستثمار، الأربعاء، بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وأكد عمرو على أهمية استثمار العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد تطورا متزايدا، إضافة إلى أهمية الشراكة الأردنية البريطانية وضرورة دعمها وتعزيزها في شتى المجالات خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.



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