وزير الاستثمار يدعو لعقد ملتقى استثماري أردني كوري

الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار خيري عمرو، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون بين الأردن وكوريا الجنوبية، في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، وذلك خلال لقائه السفير الكوري الجنوبي المعين لدى الأردن لي جي وان.



وقالت وزارة الاستثمار في بيان صحفي، إن عمرو استعرض خلال اللقاء أهم مزايا البيئة الاستثمارية في الأردن، مؤكدا أهمية التشبيك بين القطاعين الخاص الأردني والكوري إضافة إلى أهمية عقد ملتقى استثماري أردني كوري يهدف إلى تعريف رجال الأعمال الكوريين بأهم الفرص الاستثمارية في المملكة.



وأكد عمرو استعداد وزارة الاستثمار بتقديم التسهيلات والخدمات كافة للشركات الكورية الراغبة بتوجيه استثماراتها إلى الأردن.



أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكوريا الجنوبية عام 1962، وأقامت كوريا سفارة لها في عمّان منذ عام 1975، وتم اعتماد سفير أردني مقيم في كوريا في عام 2010.

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