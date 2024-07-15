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الإثنين، 15-07-2024 11:14 ص

وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 اتفاقية التزام سارية مع 40 شريكًا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية.

وقال وزير البترول، أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، إن الوزارة خططت لحفر 110 آبار استكشافية بإجمالي استثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025، و586 بئرًا استكشافية بإجمالي استثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.

وأشار وزير البترول إلى زيادة صادرات السلع البترولية من مصر، لتصل إلى 8.6 مليار دولار، فيما بلغ إنتاج الذهب 559 ألف أونصة في 2023 - 2024، ومستهدف الوصول إلى 800 ألف أونصة بحلول 2030.

وأوضح أن إنتاج الخامات المعدنية بلغ أكثر من 17 مليون طن، مستهدف زيادتها إلى 30 مليون طن بحلول 2030، كما تستهدف الوزارة خفض انبعاثات الكربون بكمية 2.5 مليون طن سنويًا بحلول 2030، بتكلفة استثمارية 2 مليار دولار.

وكانت وزارة البترول المصرية قد ذكرت في بيان، الأحد، أن القاهرة تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة.

وجاء في البيان أنه "جارٍ دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة" للتخزين والتغويز بالعين السخنة "مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكل عكسي".

ويُذكر أن وكالة رويترز كانت قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي، عن مصادر قولها إن الحكومة المصرية أرست عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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