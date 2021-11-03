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الأربعاء، 03-11-2021 01:20 م

وزير البترول المصري يحذر المصريين

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الوكيل الإخباري-قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن سعر لتر البنزين قد يصل إلى نحو 20 جنيها، لو فرضت الحكومة أعباء ضريبية، مطالبا أصحاب السيارات بتحويلها إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

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وأضاف وزير البترول، ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر نظمته نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري، قائلا: "نحن لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية، كاعباء بيئة وغيرها، فتجد أن سعر اللتر تجاوز 20 أو 30 جنيها".


وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كليا على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.


وطالب وزير البترول أصحاب السيارات، بتحويل مركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين قائلا: "لو عربيتك مش مجهزة هنجهزها بحوالي 8 آلاف جنيه وبالتقسيط".

روسيا اليوم

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