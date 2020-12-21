وزير التخطيط العراقي: اقتصادنا يمر بأصعب أزمة في تاريخه

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة.

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وأضاف، أن "الأزمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل".



وذكر في بيان صحفي، أن "الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات".



وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس الأول السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

المصدر : روسيا اليوم

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