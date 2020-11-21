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السبت، 21-11-2020 03:13 م

وزير الزراعة: أسعار الخضار ضمن معدلاتها

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة محمد داودية اليوم السبت السوق المركزي للخضار والفواكه واطلع على سير العمل في السوق والكميات الواردة من المحاصيل الزراعية واستمع خلال الزيارة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل إدارة السوق، حيث أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه أنس محادين على التشاركية المطلقة مع وزارة الزراعة من خلال مكتبها الموجود في السوق وإدارة التسويق في الوزارة. 

وبين داودية أن أمانة عمان تقوم بدور كبير في تنظيم ومتابعة أعمال السوق واكد خلاله الجولة التي قام بها الوزير في السوق المركزي والتي رافقه فيها مساعد آمين عمان عبد المجيد العدوان ومدير السوق المركزي للخضار والفواكه على ضرورة التعاون التام للحفاظ على إجراءات التباعد الجسدي والصحة العامة وتكاتف كافة الجهات في تحقيق هذا الأمر وأثنى على جهود الأمانة بهذا الخصوص. 

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واطلع الوزير على واقع التعامل مع الكميات الواردة للسوق ومعدلات الأسعار والتي تبين أنها ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذه الفترة مع توفر الكميات المحلية المناسبة للأسواق ووجود فائض للتصدير.

 

وأكد على ضرورة تطبيق نظام الأسواق والبيع بشفافية خدمتا للمزارع والذي سينعكس بدوره على المستهلك واطلع أيضا على مطالب التجار خلال لقاءه نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه.


 




 

 


 

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