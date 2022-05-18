الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الإمارات تحذر مواطنيها بعد وصول العواصف الترابية إليها

المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للوجبات

مصر.. السيسي يصدر قرارات بتحركات دبلوماسية جديدة

الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع ومبلغ بدل التعطل للعام الحالي

طباعة نسخة جديدة من المصحف الهاشمي

والد الطفلة تقى يناشد أهل الخير: ساعدوني فابنتي متعبة

الخصاونة: ماضون باتخاذ الإجراءات التي توفر فرص العمل للأردنيين

البلبيسي يستبعد تأثر الأردن بارتفاع إصابات كورونا في الصين وكوريا الشمالية

الخارجية توضح حول حبس موظف هدد آخر بسلاح ناري

الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس من جديد

الأربعاء، 18-05-2022 04:41 م

وزير الصناعة: نمو في حجم التجارة البينية بين الأردن والبرازيل

6284edc9b7c76


الوكيل الإخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الأربعاء، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي ماركوس مونتس، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيما في مجالات التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.

اضافة اعلان


وأكد الشمالي خلال اللقاء الذي حضره الســفير البرازيلي لدى الأردن روي أمارال وممثلين من القطاع الخاص البرازيلي والوفد المرافق ومسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، "حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع البرازيل بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والذي يشهد نموا في السنوات الأخيرة إلا أنه ما زال دون المستوى المطلوب".


وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 419 مليون دولار منها 292 مليون دولار واردات أردنية من البرازيل و126.87 مليون دولار صادرات أردنية إلى السوق البرازيلي والتي ارتفعت بنسبة 190% مقارنة بعام 2020 .


وأشار الشمالي إلى أن "هنالك مجالات متعددة لزيادة التجارة بين البلدين وخاصة من ناحية السلع الأردنية التي يحتاجها السوق البرازيلي ومن أهمها الأسمدة والكيماويات والأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها".


ودعا الشمالي، القطاع الخاص البرازيلي ورجال الأعمال، إلى "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بالعديد من المزايا وإمكانية نفاذ المنتجات الأردنية إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية والوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع بلدان وتكتلات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف، إضافة إلى موقع المملكة الذي يعد بوابة لدخول أسواق المنطقة وما إلى ذلك من مزايا للبيئة الاستثمارية".


وبادل الوزير البرازيلي، الشمالي، "الاهتمام بزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كون الفرصة متاحة لذلك واستنادا إلى متانة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة".


وأشار إلى "اهتمام بلاده بزيادة مستورداتها من السلع الأردنية خاصة الأسمدة نتيجة لتطور القطاع الزراعي في البرازيل وارتفاع كميات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وما يقابله زيادة في الطلب على الأسمدة".


وقال إن "الأسمدة الأردنية تتميز بجودة عالية وعليها قبول من قبل المزارعين في البرازيل مما يدعم زيادة التعاون التجاري ما بين البلدين في قطاع الأسمدة".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
هيئة الاوراق المالية3

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

download

الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس من جديد

6284d41a91c99

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

image

الجمارك تطلق برنامج تيسير التجارة العالمية

266710088_108027511737450_1870538506031717947_n

العقبة لإدارة المرافق تدير جميع العمليات في المنشآت الحيوية بالمدينة

297758

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

أخبار متعلقة
4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة

0L5A1485 - Copy

ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي حول B

خضار

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

62613137af709

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

257239_5_1573556172

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

41 مليون دولار حجم تجارة الأردن وقطر في الربع الأول من العام الحالي