الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مواطن يضرب معلما بالعصا في المفرق والتربية توضح

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 سنوات

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

سيارة تصدم حشدا موقعة قتيلا و30 اصابة في برلين

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

الرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ .. ما السبب!

الاحتلال يعتقل صيادين في بحر غزة

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب الخليل

إرادة ملكية بترفيع ضباط في الجيش

شاحنات أردنية عالقة على الحدود السورية .. ومصدر يوضح

الأربعاء، 08-06-2022 12:21 م

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

62a0662989c11


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، إن الأردن يسعى إلى إطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع لتصدير الطاقة الخضراء عبر تحفيز استثمارات في هذا المجال.

اضافة اعلان


وأوضح الخرابشة خلال كلمة له في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا"، أن "لموقع (الأردن) دور مهم، حيث نهدف أن يكون الأردن مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها".


وأشار إلى العمل حاليا على تطوير البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير الشبكة الكهربائية للعمل على مشاريع ربط كهربائية إقليمية، حيث تعتبر مشاريع الربط الكهربائي الحالية بالدول المجاورة نواة لرؤية نسعى لتحقيقها وذلك بإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا لتحقيق التكامل الكهربائي بين كافة الدول من خلال إنشاء شبكات كهربائية إقليمية.


وقال الخرابشة في هذا الصدد إن تحقيق التكامل الكهربائي سينعكس على تغطية احتياجات الدول نظرا لاختلاف فترات الأحمال والاستهلاك بين الدول المختلفة، ونسعى أن يتحقق إطلاق هذه الرؤية من خلال هذا المؤتمر.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
الجنيه-المصري-يلامس-أدنى-مستوى-له-في-5-سنوات-1654680791296

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 سنوات

0L5A1424

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

62a05e04423604176c54f892

زيادة الأعباء على القطاع الزراعي الأمريكي

.غغ

ارتفاع صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 % خلال 3 سنوات

62a04d734c59b758420233e3

المركزي الروسي يخفف قيود الحوالات للأفراد اعتبارا من اليوم

59e68cd976f8b

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

أخبار متعلقة
0L5A1502 - Copy

564 مليون دولار لتغطية ضمانات الاستثمار في الأردن

0L5A1485 - Copy

توصية بتحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات

0L5A0276

انعقاد مؤتمر إقليمي عن الطاقة المستقبلية في البحر الميت

thumbs_b_c_6d5711f30c1e5658e3e66533e5161206

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

4qcN1PRYbFIfr6JsTaZuPuNGdxfmS24HhHpDOgkV

وزير الاستثمار يبحث تعزيز الاستثمارات الايرلندية في المملكة

Updated-picture-pages-afghan-resources-3

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها