وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، إن الأردن يسعى إلى إطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع لتصدير الطاقة الخضراء عبر تحفيز استثمارات في هذا المجال.

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وأوضح الخرابشة خلال كلمة له في مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا"، أن "لموقع (الأردن) دور مهم، حيث نهدف أن يكون الأردن مركزًا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها".



وأشار إلى العمل حاليا على تطوير البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير الشبكة الكهربائية للعمل على مشاريع ربط كهربائية إقليمية، حيث تعتبر مشاريع الربط الكهربائي الحالية بالدول المجاورة نواة لرؤية نسعى لتحقيقها وذلك بإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا لتحقيق التكامل الكهربائي بين كافة الدول من خلال إنشاء شبكات كهربائية إقليمية.



وقال الخرابشة في هذا الصدد إن تحقيق التكامل الكهربائي سينعكس على تغطية احتياجات الدول نظرا لاختلاف فترات الأحمال والاستهلاك بين الدول المختلفة، ونسعى أن يتحقق إطلاق هذه الرؤية من خلال هذا المؤتمر.



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