وزير الطاقة السعودي: الفجوة بين أسعار الخام والوقود تبلغ نحو 60%

الوكيل الاخباري- قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، إن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60% في بعض الحالات بسبب نقص طاقة التكرير.



وتراجعت أسعار النفط، الإثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.



وبحلول الساعة الـ0153 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل.

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