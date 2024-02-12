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الإثنين، 12-02-2024 01:13 م

وزير الطاقة السعودي: لدينا طاقة فائضة كبيرة لإنتاج النفط

وزير-الطاقة-السعودي-رفض-الإجابة-عن-سؤال-الصحفي-البريطاني-بحجة-أنه-السؤال-الخطأ-في-المكان-الخطأ-رويترز
الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن السعودية لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط، وذلك بعدما أعلنت أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم أواخر الشهر الماضي عن خطط مفاجئة لتقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.اضافة اعلان


وقال الوزير في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران "نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق".

ووجهت الحكومة السعودية سابقاً شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاج قصوى مستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020.

وقال الأمير عبد العزيز "أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة... نشهد تحولا"، مضيفا أن أرامكو لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

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