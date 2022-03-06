وزير الطاقة اللبناني للوكيل: أمريكا تصرّ على ضخ الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الإقتصادية - قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض إنه لا يوجد أي عقبات فنية أمام مشروع الربط الكهربائي مع الأردن وضخ الغاز الطبيعي من مصر.

اضافة اعلان



وبيّن فياض في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد، أن تمويل البنك الدولي والموافقة الأمريكية ركزت أولاً على ضخ الغاز من مصر عبر الخط العربي.



وأوضح فياض أن الجانب الأمريكي يصرّ على أن يتم ضخ الغاز من مصر قبل أن يبدأ استجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا.



وكان الأردن وقع عقداً مع لبنان في 26 من كانون الثاني الماضي لتوريد الطاقة الكهربائية عبر سوريا، في خطوة تأتي في إطار الجهود الرسمية لتحسين واقع قطاع الكهرباء المتداعي في لبنان الذي يشكل اصلاحه وتحسين خدماته واحداً من أبرز شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي.



ووفقاً للعقد سوف يحصل لبنان من الأردن على طاقة تصل إلى 250 ميغاواط في المرحلة الاولى، ومن ثم 400 ميغاواط عندما تكون محطات التشغيل في لبنان قادرة على استقبال كميات أكبر.



ويشهد لبنان أزمة كهرباء تعمقت صيف العام الماضي مع تخطي ساعات التقنين الـ 22 ساعة.