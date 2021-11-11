الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

يوتيوب ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

الحكومة توضح أسباب إبقاء العمل بقانون الدفاع

إرادة ملكية بتعيين 3 أشخاص في مجلس الأعيان

ترفيعات في الجيش والأجهزة الأمنية

بيع كمبيوتر خشبي من إنتاج آبل في مزاد علني مقابل 400 الف دولار

وزارة الزراعة تعتزم تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة

وزير التربية والتعليم : استراتيجية مدتها 10 أعوام لمستقبل التعليم

النقل تنفي استيفاءها رسوم بدل طرود

الكشف عن موعد خطاب العرش وافتتاح 'عادية الأمة'

عاجل

إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

الخميس، 11-11-2021 11:12 ص

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

618cd2af4c59b75d5950d84c


الوكيل الإخباري-طمأن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الخميس، أنه لا وجود لأزمة محروقات في البلاد، مؤكدا أن "هذه المادة متوفرة في السوق".

اضافة اعلان

وإثر لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أكد فياض أن "لا أزمة محروقات، وهي متوفرة في السوق، ونعمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات"، وذلك بحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
usdollar

لبنان.. الدولار يسجل أعلى مستوى منذ تشكيل حكومة ميقاتي

f_jpg

بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

1636550268667

تراجع أسعار النفط عالميا

1120219151217713184099

تراجع أسعار الذهب عالمياً

347725_5_1636029432

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

2174190

تراجع الاسترليني واليورو مقابل الدولار الأميركي

أخبار متعلقة
10202117103427531630058

أسعار الذهب الخميس 21/ 10/ 2021

616fb01a4c59b763f866664b

لبنان..ارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني

102021147141592627604

ارتفاع أسعار النفط عالميا

616eb06c423604752701a224

روسيا وأرمينيا تتفقان على سعر إمدادات الغاز

10202114151853329171473

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

616e82b94236043829429c8c

أكبر منجم للذهب في مصر.. كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟