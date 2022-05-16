وزير الطاقة اللبناني يكشف سبب تأخر الربط الكهربائي مع الأردن

الوكيل الإخباري - أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، سبب تأخر الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان، والشروط الجديدة التي فرضها البنك الدولي للموافقة على تمويل المشروع.
وقال فياض، في تصريح صحفي خلال حضوره مؤتمر الاستثمار في قطاع الكهرباء والقطاعات المتجددة في دمشق، إن البنك الدولي عدل شروطه للتمويل، مطالبًا بضرورة إنهاء العقود كليًا للدخول بالمفاوضات المالية.
وأضاف:" كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان على مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز (وهي شبه جاهزة)".
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وأشار فياض إلى أنه سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط السوري، بسام طعمة، لإرسالها بعد ذلك إلى الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية لإخبارهم أنها جاهزة وبانتظار التمويل.
ونهاية نيسان الماضي، تداولت وسائل إعلام محلية وعربية أنباء تفيد بتجميد البنك الدولي مشروع نقل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية لحاجته إلى “دراسة الجدوى السياسية” للمشروع.
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