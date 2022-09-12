وزير الطاقة: توسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين، تفاصيل التعديلات على الأسس المعتمدة لفلس الريف وتم بموجبها دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع شرائح المستفيدين من فلس الريف.

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وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة التوجيهية العليا لفلس الريف إن التعديلات على الأسس المعتمدة لفلس الريف والتي أقرها مجلس الوزراء تم بموجبها توسيع الشرائح المستفيدة من فلس الريف والاتجاه الى دعم قطاعات جديدة وزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف تكاليف إيصال التيار الكهربائي لمواقعهم ومنازلهم.



وبين أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع قوائم المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية وقوائم المستفيدين من أنظمة الخلايا الشمسية على حساب فلس الريف، وفق الأسس الجديدة وبلغ عددهم 522 منزلا وموقعا بكلفة اجمالية تبلغ 195ر1 مليون دينار.



وحول التعديلات والمستفيدين منها، قال الوزير الخرابشة، انه تم اضافة شريحة المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف من خلال دعم هذه المشاريع في مناطق جيوب الفقر شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي.



ونوه إلى أن اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف وافقت خلال الاجتماع على تزويد 14 مشروعا انتاجيا بالكهرباء من خلال فلس الريف موزعة في مختلف المناطق النائية في المملكة.



وأشار الخرابشة الى ان التعديلات على الأسس أضافت شريحة التجمعات السكانية التي تتكون من خمسة منازل بحد أدنى وخارج حدود التنظيم وذلك لمواكبة التوسع العمراني وارتفاع كلف ايصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين وعدم قدرتهم على تحملها بان يتحمل فلس الريف مبلغ (6000) دينار عن كل مستفيد من هذه الشريحة لافتا الى ان عدد المنازل المستفيدة بلغ حوالي 125 منزلاً تمت الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف.



وتابع الوزير الخرابشة تعداد تفاصيل التعديلات والتي اضافت شريحة التجمعات السكانية التي تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم يتحمل فلس الريف مبلغ (3000) دينار عن كل مستفيد من هذه لشريحة التي بلغ عدد المنازل المستفيدة منها 134 منزلا.



وفيما يخص المنازل الافرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة فقد بلغ عدد المنازل التي وافقت عليها اللجنة (156) منزلاً.



وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة و بهدف دعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود أدخلت تعديلا على الأسس يضمن إيصال التيار الكهربائي لمنازل هذه الأسر الواقعة داخل حدود التنظيم وبلغ عدد الأسر المستفيدة 22 اسرة، يتحمل فلس الريف مبلغ (3000) دينار من كلفة إيصال التيار الكهربائي لها.



وأضاف الخرابشة أن التعديلات شملت أيضا المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم وبلغ عدد المزارع المستفيدة 7 مزارع، يتحمل فلس الريف مبلغ 12 الف دينار من كلفة إيصال التيار الكهربائي لها وذلك لدعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.



وقال إن الوزارة و بهدف دعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي توسعت في التعديلات لتشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية الواقعة خارج التنظيم وبلغ عدد المزارع المستفيدة 8 مزارع، يتحمل فلس الريف مبلغ 12 الف دينار من كلفة إيصال التيار الكهربائي لها.



وشملت التعديلات وفق الوزير مشاريع انارة الطرق المؤدية إلى المقابر وبلغ عدد المقابر التي تمت الموافقة على انارة الشوارع المؤدية لها 27 مقبرة، يتحمل فلس الريف مبلغ (10) الاف دينار من كلفة إيصال التيار الكهربائي لها.



وأضاف انه تم بموجب التعديلات على الأسس رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف مما يساعد في معالجة ضعف التيار الكهربائي للتجمعات السكنية الناجم عن النمو الكبير في عدد السكان والتوسع العمراني.



وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ هذه المواقع كل حسب منطقة الرخصة التابعة له وعلى حساب فلس الريف.



اما بخصوص المواقع المتعلقة بالطاقة المتجددة قال الخرابشة إن عدد المنازل التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع بلغ 141 منزلاً وجاء القرار للتخفيف من حدة الفقر من خلال تحمل كلفة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للفئة المستهدفة وتحمل كلفة فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة والذي سيساهم بشكل غير مباشر بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة وتحسين المستوى الاقتصادي لها بالإضافة الى الهدف الطاقي والمتمثل باستغلال مصادر الطاقة البديلة وتشمل الشريحتين التاليتين:



منازل الأسر الفقيرة البعيدة عن الشبكات الكهربائية حيث سيتم تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة بالشبكة لها وعددها 3 منازل.



كما تشمل منازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة حيث سيتم تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لها وبلغ عددها 139 منزلاً موزعة على مختلف مناطق المملكة .



وسيتم طرح عطاءات تنافسية للمواقع المتعلقة بالطاقة المتجددة من خلال لجنة الشراء الخاصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مما سيعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في شركات الطاقة المتجددة.