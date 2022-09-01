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الخميس، 01-09-2022 11:05 ص

وزير الطاقة يبشر الأردنيين: مشاريع تنقيب ضخمة في الذهب السيليكا والبازلت

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عن وجود مشاريع تنقيب استثمارية ضخمة في مواد الفوسفات والذهب ورمل السيليكا والبازلت في مناطق مختلفة في الأردن.

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وأضاف الخرابشة، خلال لقائه نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس لؤي الرمحي، والوفد المرافق لهم، أن تلك المشاريع المختلفة ستساهم في إيجاد فرص تشغيل للمهندسين في المجالات المختلفة إذا ما تم استثمارها بالطريقة المثلى.


وأكد استعداد الوزارة للتعاون التام مع نقابة المهندسين والاستفادة من الخبرات الهندسية والكفاءات التي تمتلكها النقابة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو التطلعات العالمية والخروج من الطرق التقليدية في التعاطي مع الأسواق المختلفة.


وعلى صعيد تدريب المهندسين، ومهندسي المناجم والتعدين، أبدى الوزير الخرابشة استعداد الوزارة للتعاون مع نقابة المهندسين من أجل زيادة أعداد المتدربين في مقر الوزارة والشركات التابعة لها، لافتا إلى أن الشركة العربية للتعدين وبالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات محلية وعربية، تقوم بإنشاء مركز تدريب ضخم يمتلك مختبرات ذات كفاءة عالية ستشكل فرصة كبيرة لمهندسي التعدين لاكتساب خبرات حقيقية.

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