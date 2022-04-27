وزير الكهرباء العراقي إلى طهران لمناقشة ديون بغداد

الوكيل الاخباري- توجه وزير الكهرباء العراقي عادل كريم إلى طهران على رأس وفد لمناقشة استئناف ضخ الغاز لمحطات الطاقة العراقية وبحث سداد الديون العراقية لوزارتي الطاقة والنفط في إيران.

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وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان لها أمس إن كريم "غادر قبل قليل مترأسا وفدا وزاريا كبيرا متوجها الى طهران، للقاء وزيري الطاقة والنفط الايرانيين".



وأشار البيان إلى أن الوزير "سيعقد عدة أجتماعات مع الجانب الايراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر الاثنين، توجيهات جديدة لإنهاء مشكلة استيراد الغاز الإيراني وإعادة ضخ كمياته المتفق عليها قبيل زيارة وفد حكومي عراقي إلى طهران، فيما توقعت وزارة الكهرباء حصول اتفاق ثنائي ينهي المشكلة، مشيرة إلى أن حجم المديونية يتجاوز 1.6 مليار دينار.

روسيا اليوم