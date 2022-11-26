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السبت، 26-11-2022 02:24 م

وزير المالية الروسي للغرب: لا يمكنكم خداع الاقتصاد

يييي


الوكيل الإخباري - اعتبر وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، أن الدول الغربية، التي تفرض عقوبات على روسيا وتجمد أصولها، تنتهك بذلك قواعد اقتصاد السوق.

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وأضاف سيلوانوف "إذا تحدثنا عن الاقتصاد عامة فإن هذه البلدان بحاجة إلى النظر في القرارات التي تتخذها بنفسها".


وتابع سيلوانوف في مقابلة على وسائل إعلام روسية قائلا: "في النهاية لا يمكنك خداع الاقتصاد، لا يمكنك خداع القوانين الاقتصادية، إذا تم فرض قيود في مكان ما، فستكون هناك ردود فعل على أسعار هذه السلع، لذلك أولئك الذين يتحدثون عن الطبيعة غير السوقية على الاقتصاد الروسي، دعهم ينظرون أولا إلى أنفسهم وإلى المبادرات التي يأتون بها". ( سكاي نيوز )


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