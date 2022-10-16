وزير المالية يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه

الوكيل الاخباري - دعا وزير المالية الدكتور محمد العسعس، صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في نظامه ليلبي احتياجات البلدان متوسطة الدخل، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية العالمية تميل إلى بناء سياسات للشركات الكبرى والدول الكبرى، وهي السياسة التي أدت إلى رفع الاستقطاب.



جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في العاصمة الأميركية واشنطن.



وبين العسعس، خلال الاجتماع، أن حالة الأردن هي مثال يحتذى به لما يحتاج النظام الاقتصادي العالمي من تحسين، للتعامل مع مشكلات معقدة ألقت بها الأزمات العالمية، إذ اعتاد، بالرغم من تواتر موجات عدم الاستقرار الاقتصادي والعالمي، الوقوف في وجه العواصف من خلال إجراءات وقائية استباقية، فضلا عن إعادة هيكلة نظام الإيرادات تدريجيًا ليكون قائماً على تحصيل الضرائب التصاعدي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع الضرائب على المواطن العادي، حيث كان فائدة ذلك على العائدات ملموسا.



وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لاستباق أزمة الغذاء العالمية عبر رفع المخزون الاستراتيجي للقمح قبل الأزمة بعاميين.

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