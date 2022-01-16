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الأحد، 16-01-2022 12:30 م

وزير النفط الإيراني: استلام عوائد صادرات النفط تضاعف عدة مرات

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن "استلام عوائد تصدير النفط تضاعف عدة مرات على وقع زيادة حجم المبيعات والأسعار".

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، کان قد أعلن تسجيل صادرات النفط نموا بنسبة 40% خلال ولاية الحكومة الجديدة الـ 13 (أغسطس 2021)، وبلا شك أن زيادة سعر النفط ترك أثره على ارتفاع إيرادات البلاد".

كما أوضح أوجي أن "استلام عوائد النفط تضاعف عدة مرات نتيجة ارتفاع حجم المبيعات والاسعار"، مؤكدا أن "الأهمية تكمن في أن استلام عوائد تصدير النفط في ولاية الحكومة الـ13 شهد نموا ملحوظا عن قبل، بحيث يتم استلام المستحقات بشكل منظم".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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