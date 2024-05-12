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الأحد، 12-05-2024 03:50 م

وزير النفط العراقي: خفض الإنتاج الطوعي يخضع لاتفاق دول أوبك

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الوكيل الإخباري- قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد، إن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وجاءت تصريحات الوزير للصحفيين على هامش فعالية خاصة بجولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بغداد في أعقاب إشارته أمس السبت إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها المجموعة الأوسع أوبك+ في اجتماعها المزمع في أوائل يونيو، بحسب رويترز.

وأضاف: "نحن جزء من منظمة أوبك ومن الضروري أن نلتزم ونتوافق مع أي قرارات تصدرها المنظمة".

وذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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