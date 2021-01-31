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الأحد، 31-01-2021 02:45 م

وزير النقل المصري يكشف عن مخطط إنشاء طريق بري يربط بلاده بـ9 دول

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الوكيل الاخباري - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، إن هناك خطة لتحقيق الربط بين مصر ودول الجوار، مردفا: "الطريق البري يربط بين 9 دول إفريقية منها السودان".

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وأكد وزير النقل، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، أن تطوير الطريق البري والسكك الحديد يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، موضحا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وأن هذا يساهم في نقل البضائع لليبيا.


وتابع وزير النقل: "كان هناك تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".


وأضاف أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها، موضحا أن تطوير منظومة السكك الحديدية يأتي بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مستطردا: "أحدث النظم التي يتم الاستعانة بها في السكك الحديد تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية".

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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