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الإثنين، 21-02-2022 12:34 م

وزير يتحدث عن تطبيق ضريبة الدخل في الإمارات.. وهذا ما قاله

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن تطبيق ضريبة على الدخل في البلاد ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وذكر الزيودي أن تفاصيل قانون ضريبة الشركات الذي أعلنت عنه الإمارات مؤخرا، سيتم إعلانها في الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن الضريبة الجديدة ستحل محل معظم الرسوم التي تدفعها الشركات في الوقت الحالي.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بنهاية يناير الماضي، أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وقالت الوزارة إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليًا.

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