الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 09:11 ص

وسائل إعلام: بايدن أرسل مسؤولين إلى السعودية للضغط من أجل النفط

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الوكيل الاخباري- كشفت شبكة "سي إن إن" عن أن البيت الأبيض أرسل اثنين من المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية للضغط عليها لضخ المزيد من النفط لأن التوترات حول أوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

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وقالت الشبكة في تقرير لها، إن "البيت الأبيض أرسل مسؤولين إلى المملكة للضغط عليها لضخ المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي (المزعوم) إلى أوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة".

وأكد مسؤول أمريكي كبير للشبكة أن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في الرياض يوم الأربعاء الماضي، في محاولة لتعزيز العلاقات على نطاق أوسع، ولكن أيضا للضغط على المسؤولين السعوديين لضخ المزيد من الخام وتحقيق استقرار الأسواق. 

وأضافت "سي إن إن" أن المسؤول قال إن السعوديين يقاومون أي تغييرات في الإنتاج بسبب التزاماتهم تجاه اتفاق مجموعة "أوبك+".

وأمس تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن الرياض تجاهلت دعوة واشنطن لزيادة الإنتاج النفطي، كما أن المملكة أكدت الالتزام باتفاق "أوبك+"، الذي تشارك روسيا فيه، مع اقتراب النفط من 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق النفط، بلغ برميل "برنت" اليوم مستوى 93.4 دولارا للبرميل، وقد ارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام بأكثر من 20%.

وتعتبر روسيا أحد أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، إذ تضخ حوالي 10% من النفط العالمي، وأي تأثير على إمدادات موارد الطاقة من روسيا سيكون له تأثير على أسعار الطاقة العالمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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