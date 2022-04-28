وسائل إعلام: كوريا الجنوبية سترسل جزءًا من احتياطاتها من الغاز إلى أوروبا

الوكيل الاخباري- قررت حكومة كوريا الجنوبية إعادة توجيه جزء من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الموجهة لبلدها إلى الدول الأوروبية، على خلفية نقص الغاز هناك بسبب الوضع في أوكرانيا.

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وأفادت قناة "KBS" المحلية، اليوم الخميس، بأن وزارة التجارة والصناعة والطاقة لكوريا الجنوبية قررت أمس الأربعاء أن البلاد قد تسمح لنفسها بتقديم جزء من احتياطاتها من الغاز لأوروبا، بسبب انتهاء موسم الشتاء.



واشارت إلى أن أحجام الإمدادات ستكون على المستوى الذي لن يؤثر على الطلب المحلي وأسعار الغاز داخل كوريا. لكن سيئول لم تدقق متى وبأي كمية ستتم إمدادات الغاز لأوروبا.



من جانبها نقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر أن الطلب الموجه إلى كوريا الجنوبية لتقديم مثل هذه المساعدة ربما جأء من أوروبا أو من الولايات المتحدة. وذكرت أن كوريا الجنوبية كانت قد رفضت طلبا مماثلا تقدمت به السلطات الأمريكية في فبراير الماضي.

روسيا اليوم