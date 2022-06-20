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الإثنين، 20-06-2022 11:27 ص

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط عالميا؟

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الوكيل الإخباري -ارتفعت أسعار النفط صباح جلسة اليوم الاثنين بعد تكبد الخام لخسائر كبيرة الأسبوع السابق وتراجعه لأدنى مستوياته خلال شهر، بعد أن أدت مخاوف المستثمرين من الركود وتراجع الطلب على النفط إلى عمليات بيع كثيفة أدت لخسائر كبيرة.

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وعلى صعيد تداولات خامات النفط ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب بنسبة 0.46% ليسجل 113.64 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أيضا أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "تسليم شهر اب" بنسبة 0.53% ليسجل 108.56 دولارا للبرميل، بعد تراجعهما في وقت مبكر من الجلسة.


وجاء هذا بعدما تكبدت العقود الآجلة للخامان خسائرا أسبوعية كبيرة في ختام جلسة الجمعة، حيث بلغت الخسائر الأسبوعية لخام برنت 7.3%، في حين تكبد خام غرب تكساس الوسيط خسائرا أسبوعية بنحو 9.2%.


ويأتي هذا الارتفاع بأسعار النفط إثر ظهور بعض البيانات التي أوضحت ارتفاعا كبيرا لواردات النفط الصينية، مما أدى لرفع معنويات المستثمرين بسوق النفط حول استمرار الطلب القوي على الخام وسط شح الإمدادات العالمية. ( المتداول العربي)


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