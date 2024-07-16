وسط توقعات بخفض الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن عزّزت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في أيلول المقبل، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

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ووفقًا لوكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 2425.69 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتصل إلى 2431.80 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولار.

بترا



