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الثلاثاء، 20-12-2022 12:27 م

وسط مخاوف كورونا.. تخفيض كبير لتوقعات النمو في الصين

تتااتت


الوكيل الإخباري - خفض البنك الدولي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.

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ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل.

وخلال توقعاته السابقة أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4.3 % خلال 2022 و8.1 % في 2023.

على الصعيد الصحي أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.

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