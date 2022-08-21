وظائف مرشحة للاختفاء في المستقبل والروبوتات تحل مكانها - أسماء

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة الاستشارات الإدارية "ماكنزي"، تقريراً حول مقدار الوظائف التي ستتبخر بسبب الأتمتة والمهن الأكثر تعرضاً للخطر بحلول العام 2030.

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وبيّن التقرير، أنه يتخوف الكثير من العمال والموظفين في العالم من أن تختفي وظائفهم خلال السنوات المقبلة، وبالتالي يفقدون وظائفهم ولا يعود متاحاً لهم العثور على وظيفة بديلة.



ويقول التقرير إن "الروبوت" أصبح يشكل أكبر تهديد لسوق العمل بعد أن أصبحت تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية" تحل مكان العديد من المهن البشرية التقليدية، حيث من المرجح أن يتم استبدال الوظائف المادية في البيئات التي يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك مشغلو الآلات وعمال الوجبات السريعة، بالروبوتات.



وأشار التقرير، إلى أن الروبوت قد يحل محل كميات كبيرة من العمالة، في قطاعات الرهون العقارية والعمل شبه القانوني والمحاسبة، والمهن مثل البستانيين والسباكين ومقدمي رعاية الأطفال والمسنين.



وأضاف التقرير أن من بين المهن التي قد تختفي تلك المرتبطة بالصحف المطبوعة، والغزل والنسيج، والصرف النقدي لدى البنوك. ( العربية)



