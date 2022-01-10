وفقاً لـ 3 شرائح.. هيئة الطاقة توضح كيفية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة

الوكيل الاخباري - أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن آلية احتساب قيمة فاتورة الكهرباء على المواطنين مع بدء تنفيذ التعرفة الكهربائية الجديدة مطلع نيسان القادم.

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وبينت الهيئة لـ " الوكيل الإخباري" إن قيمة الفاتورة ستكون "تراكمية" بحيث يستفيد كل الذين تنطبق عليهم الشروط، ويتم احتساب كل شريحة على حدا.



وأشارت إلى أن من يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، يتم احتساب اول 300 كيلو واط بقيمة 50 فلساً، و300 كيلو واط الثانية بقيمة 100 فلس، وما زاد عن ذلك يحسب بقيمة 200 فلس لكل كيلو واط.



وأشارت إلى أن المستهلك بهذه الحال يستفيد من الدعم عن أول شريحتين بمقدار 2 -2.5 دينار.



ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة بداية نيسان المقبل حيث سيتم تقليص عدد شرائح المستهلكين من 7 شرائح إلى 3.

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