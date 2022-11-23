الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

ارتفاع قتلى زلزال اندونيسيا لـ 268 واستمرار جهود الانقاذ

 
الأربعاء، 23-11-2022 03:32 م

وقف آخر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الاسبوع المقبل

ببب2222


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستقوم بخفض إمداداتها المرسلة من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءا من الأسبوع المقبل، في وقت تتراجع فيه درجات الحرارة بقوة خلال الشتاء، حيث تبدأ الدول الأوروبية في استخدام مخزوناتها من الغاز للتدفئة.

اضافة اعلان


وقالت "غازبروم" إن بعض إمدادات الغاز التي من المقرر أن تصل إلى مولدوفا تظل في أوكرانيا، وأشارت إلى أنها ستحد من أحجام كميات الغاز التي تمر عبر أوكرانيا اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري، بما يتفق مع كميات الغاز التي لا تصل إلى عملاء مولدوفا.


وأوضح التقرير أن خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا يُستخدم أيضا لنقل الغاز إلى أوروبا، ولكن بكميات ضئيلة. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
ببببب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

2050061-659713809

الدولار يستقر مع انتظار وقائع اجتماع الفيدرالي

4 - Copy

توضيح هام حول عروض الذهب في الأردن

DBADD91A-561E-4994-B7FE-CA4569D848F8-960x525

قطر الأعلى في التاريخ .. تعرّف على تكلفة إقامة كأس العالم من عام 1994 حتى 2022

جد

الطويل يدعو لإيجاد آليّة لتوحيد ضريبة المبيعات على الموادّ الغذائيّة المستوردة

maxresdefault

الصين تطرح مكونا أساسيا لأكبر شمس اصطناعية من الطاقة النظيفة

أخبار متعلقة
637771-1236477313

المفوضية الأوروبية تحذر من نقص بإمدادات الغاز في 2023

LYNXMPEE5S1ZM_L

توقعات بوصول متوسط خام برنت إلى 102 دولار هذا العام

image

هل ستؤثر عودة دونالد ترامب على أسواق العالم؟

2366ffd2-22b9-4256-bdb2-f1ebe942624b--D2NH1

أوروبا تشهد تراجعا لاستهلاك الغاز في شهري آب وأيلول

000_329J2J7_0

شركات الغاز الأوروبية تتوقع شتاء مريحا في القارة العجوز

shutterstock_1966776964-730x438

وكالة الطاقة الدولية: العالم في خضم أول أزمة طاقة حقيقية