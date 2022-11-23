وقف آخر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الاسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستقوم بخفض إمداداتها المرسلة من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءا من الأسبوع المقبل، في وقت تتراجع فيه درجات الحرارة بقوة خلال الشتاء، حيث تبدأ الدول الأوروبية في استخدام مخزوناتها من الغاز للتدفئة.

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وقالت "غازبروم" إن بعض إمدادات الغاز التي من المقرر أن تصل إلى مولدوفا تظل في أوكرانيا، وأشارت إلى أنها ستحد من أحجام كميات الغاز التي تمر عبر أوكرانيا اعتبارا من 28 نوفمبر الجاري، بما يتفق مع كميات الغاز التي لا تصل إلى عملاء مولدوفا.



وأوضح التقرير أن خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا يُستخدم أيضا لنقل الغاز إلى أوروبا، ولكن بكميات ضئيلة. ( سكاي نيوز )

