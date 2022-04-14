وكالة الطاقة: إمدادات النفط الروسية ستنخفض 3 ملايين برميل يوميا في مايو

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو/أيار فصاعدا.



وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط "نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.



"اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ".\

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