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وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة دلتا على أسواق النفط

الخميس، 12-08-2021 12:21 م

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة دلتا على أسواق النفط

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، بأن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ وبصدد المضي بوتيرة أكثر بطئا لبقية العام بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كوفيد-19.

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وقالت الوكالة، التي مقرها باريس: "تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

وأضافت في تقريرها الشهري للنفط "تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو تموز إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا".

وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يوميا، وتوقعت أن النمو في النصف الثاني من العام سيكون أقل بواقع نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.

وأضافت الوكالة أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف "أوبك+" الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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