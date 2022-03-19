السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:41 ص

وكالة الطاقة الدولية: 10 خطوات لخفض استهلاك النفط مع تفاقم أزمة روسيا

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الوكيل الاخباري- حضّت وكالة الطاقة الدولية الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأفادت الوكالة أن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها وتشمل زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة "بـ2.7 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.

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