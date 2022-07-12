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الثلاثاء، 12-07-2022 07:50 م

وكالة الطاقة الذرية: الأسوأ ربما لم يأت بعد

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الوكيل الإخباري - حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، من احتمالية تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة، والذي أدى إلى نقص في المعروض ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

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وقال إن العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة، من حيث عمقها وتعقيداتها، معتبرا في الوقت ذاته أن الأسوأ لم يأت بعد.


وأشار الى أن منظومة الطاقة بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط الماضي بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء, في المنتدى العالمي للطاقة في سيدني.


ونوه بيرول، إلى أن ارتفاع الأسعار يتسبب في رفع تكلفة الغاز على المستهلكين فضلا عن رفع أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى احتجاجات دامية من أفريقيا إلى سريلانكا.


كما حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة من أن هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة، وأن الأمر مثار قلق كبير، وقد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.


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