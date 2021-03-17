الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالبة بتأجيل اقساط البنوك

كورونا تصيب نحو 7ر120 مليون شخص حول العالم

وزيران بريطانيان: لقاح أسترازينيكا أكسفورد آمن

اعلان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

إغلاق مديرية مالية عجلون لتسجيل إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الحكومة تحسم الجدل حول الحظر الشامل

الهند: ارتفاع مؤشر إصابات كورونا لعام 2021

وزير الصحة اللبناني: نتريث قبل اتخاذ القرار بشأن لقاح استرازينيكا

العمل النيابية: التوصل لحلول بشأن العاملين بالسورية للنقل البري

الأربعاء، 17-03-2021 01:47 م

وكالة الطاقة تكشف توقعاتها بشأن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط

iaea1


الوكيل الاخباري - كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط.

اضافة اعلان

وقالت الوكالة، إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، بالرغم من توقع تدعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، إلى أن "العالم لا يزال متخما بالنفط"، بحسب ما نشرته "رويترز".


وأوضحت "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشير إلى غير ذلك".


وتابعت الوكالة الدولية "كبداية، ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر".


وأكدت "علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202116164552822734655

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

bz1010-dollars

الدولار يرتفع‭ ‬مع صعود عائدات السندات قبل توقعات مجلس الاحتياطي

WhatsApp Image 2021-03-17 at 11.20.40 AM

الأسواق تترقب سياسات الفدرالي المالية

19730_1_1589364028

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 17/3/2021

ألوان-دهانات-2020

غرفة التجارة: ارتفاع أسعار مواد البناء والدهانات نحو 40%

أخبار متعلقة
pic_125309

ارتفاع أسعار النفط عالميا

320211585618553078630

انخفاض أسعار النفط عالميا

80674-OIL_CNBC

محللون يكشفون أسباب ارتفاع أسعار النفط

20-1-1200x675-1-1200x675

ارتفاع أسعار النفط عالميا

02110d31de2b32067bcb00884e69116e

ارتفاع أسعار النفط على خلفية بيانات وزارة الطاقة الأمريكية

_111766774_oil-pumpjack

أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة