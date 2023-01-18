وكالة دولية: أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل

الوكيل الإخباري -
قالت وكالة (موديز الدولية للتصنيف الائتماني) إن أسعار النفط ستظل متقلبة في 2023 لكن مدعومة بنقص الإمدادات.اضافة اعلان
وأضافت الوكالة، أن متوسط أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل، وهو متوسط خام برنت القياسي العالمي للعام الماضي.
وأشارت إلى أن مسار أسعار النفط هذا العام لا يزال ضبابياً ويعتمد على النتائج الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، لكن تراجع أسعار النفط منذ حزيران الماضي يشير إلى انحسار توقعات السوق لنمو الطلب على النفط في ظل مخاطر ركود بالولايات المتحدة وأوروبا.
وأفادت الوكالة، أنه إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا، فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية البالغة 80 دولاراً للبرميل.
وترى موديز أن انخفاض أسعار النفط منذ حزيران يشير إلى تراجع توقعات السوق لنمو الطلب على النفط في ظل تراجع الطلب الصيني على المدى القريب. ( CNBC
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