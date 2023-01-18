الأربعاء 18-01-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحذر من شركات تدعي مضاعفة الأموال بفترة قصيرة

الخارجية الفلسطينية: اعتراض السفير الأردني انتهاك صارخ للوضع التاريخي والسياسي للأقصى

جامعة اليرموك تعلن عن منحة لطلبة البكالوريوس في قطر - تفاصيل

بعد فصله.. من يخلف الفايز في مجلس النواب؟

أمير قطر يصل الإمارات للمشاركة في لقاء قادة الخليج ومصر والأردن

مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بينهم أطفال من القدس

وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام

مجلس النواب يقرر فصل النائب محمد عناد الفايز

النواب يناقش قرار لجنته القانونية بشأن الفايز في جلسة مغلقة

 
الأربعاء، 18-01-2023 09:11 ص

وكالة دولية: أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل

25


الوكيل الإخباري - قالت وكالة (موديز الدولية للتصنيف الائتماني) إن أسعار النفط ستظل متقلبة في 2023 لكن مدعومة بنقص الإمدادات.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة، أن متوسط أسعار النفط هذا العام سيظل دون 100 دولار للبرميل، ‏وهو متوسط خام برنت القياسي العالمي للعام الماضي.‏

وأشارت إلى أن مسار أسعار النفط هذا العام لا يزال ‏ضبابياً ويعتمد على النتائج الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، لكن تراجع أسعار ‏النفط منذ حزيران الماضي يشير إلى انحسار توقعات السوق لنمو الطلب على النفط ‏في ظل مخاطر ركود بالولايات المتحدة وأوروبا.‏

وأفادت الوكالة، أنه إذا استمر أو تفاقم الضعف الاقتصادي في الصين أو أوروبا أو أميركا، ‏فقد تتراجع أسعار النفط لأقل من المستويات الحالية البالغة 80 دولاراً للبرميل.‏

وترى موديز أن انخفاض أسعار النفط منذ حزيران يشير إلى تراجع توقعات ‏السوق لنمو الطلب على النفط في ظل تراجع الطلب الصيني على المدى القريب.‏ ( CNBC


إقرأ ايضا
2252

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى بـ 3 أشهر في كانون الأول

bigstock-shipping-container-ship

الجغبير يدعو للاستفادة من خدمة الشحن البحري للسوق الأمريكية

LYNXMPEA6103X_L

عملاق التكنولوجيا يخطط للإستغناء عن آلاف الموظفين

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب 20 قرشا في السوق المحلية

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

ذهب2

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
يييي

برنت يقفز فوق 83 دولاراً للبرميل

63bb9317f12e2

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

عالمياً.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم

63456d7c4a31b

صندوق النقد: عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي

f011ebab-197181

لليوم الرابع على التوالي أسعار النفط عالمياً ترتفع

11

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً