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السبت، 05-03-2022 10:34 ص

وكالة فيتش تخفض تصنيف شركات روسية

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في بيان، بأنها خفضت تصنيف 26 شركة روسية، من ضمنها شركات طاقة وتعدين، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع احتمال إجراء خفض آخر في التصنيف.

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وخفضت وكالة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لشركات روسية منها: "غازبروم" و"تات نفط" و"نوفاتيك" و"لوك أويل" و"باش نفط" و"سيفيرستال" و"نوفوليبيتسك" و"ماغنيتورسك لأعمال الحديد والصلب" و"ميتالوإنفيست" و"نورسك نيكيل" و"روسيا" و"ألروسا".

وقالت الوكالة، في البيان: "تعكس إجراءات التصنيف صدمة كبيرة لبيئة التشغيل الروسية وانخفاض المرونة المالية". وأضافت أن تخفيض تصنيفات شركات السلع الأساسية الروسية جاء بعد خفض التصنيف السيادي لروسيا إلى "B" من "BBB".

وفي وقت سابق، خفضت الوكالة تصنيف 32 بنكا روسيا و 11 شركة طاقة في روسيا، ووضعتها على القائمة للمراجعة مع إمكانية خفض التصنيف.

 

روسيا اليوم

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