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الأربعاء، 03-07-2024 03:53 م

وكالة كابيتال إنتليجنس ترفع التصنيف الائتماني لـ 12 بنكا أردنيا

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الوكيل الاخباري - رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للأصول الأجنبية طويلة الأجل لـ 12 بنكاً أردنياً مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما ذكرت الوكالة.

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وجاءت إجراءات التصنيف نتيجة للترقية الأخيرة لدرجة التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل إلى "BB-" من "B+" والتحسن في معيار مخاطر البيئة التشغيلية للنظام المصرفي إلى "bb-" من "b+".


ومن المتوقع أن تساهم بيئة التشغيل المحسنة في زيادة القوة المستقلة للبنوك المصنفة.

 

وكانت الوكالة رفعت درجة التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل المقومة بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "+B" إلى درجة "-BB" مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

 

وشمل رفع التصنيف "بنك الاتحاد، والمؤسسة العربية المصرفية (الأردن)، وبنك الاستثمار العربي الأردني، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك العربي، كابيتال بنك، البنك الأردني الكويتي، بنك القاهرة عمان، البنك الأهلي الأردني، إنفست بنك، البنك التجاري الأردني وبنك صفوة الإسلامي".

 

 

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