ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليابان: نؤكد أهمية المحافظة على اتفاق أوبك+

الوكيل الاخباري- تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني.



وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.



كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أكد ولي العهد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع، ودعمها لكافة الجهود لوقف العمليات العسكرية بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار.

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