ولي عهد أبو ظبي يصدر أمرا يشمل حزمة منافع سكنية

الوكيل الإخباري- أمر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لمواطني إمارة أبو ظبي لعام 2021، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى.

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وكما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، "شملت حزمة المنافع السكنية، صرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية".



وأفاد، بأنه "تقدر قيمة حزمة المنافع السكنية الثانية التي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، 1.1 مليار درهم ويستفيد منها 803 مواطنين، وبلغت 3.31 مليار درهم منذ بداية العام 2021، ما يجسد حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين".

المصدر: روسيا اليوم