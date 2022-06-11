وول ستريت تخسر 5% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير

الوكيل الاخباري- أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد بتعاملات الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير/ كانون الثاني، حيث أدى ارتفاع أكبر من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو/ أيار إلى زيادة مخاوف المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب

مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وقادت أسهم التكنولوجيا والنمو، التي تعتمد تقييماتها بشكل أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية.



وبعد تقرير التضخم، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 3.152%، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار.

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