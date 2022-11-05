السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 09:12 ص

وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد بيانات الوظائف

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الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الجمعة، بعد تعاملات متقلبة، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، حيث عمل المستثمرون على تقييم تقرير الوظائف المتباين وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة اثنين بالمئة لكل منهما، بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9 بالمئة في أعقاب تقرير سوق العمل، قبل أن تتخلى المؤشرات عن المكاسب وتنخفض لفترة وجيزة.

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وأظهر التقرير ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة في أكتوبر، مما يشير إلى أن بعض علامات التباطؤ ربما بدأت في الظهور أخيرا في سوق العمل فيما يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي فرصة لتقليص الزيادة في أسعار الفائدة بدءا من ديسمبر.


وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.66 نقطة أو 1.36 بالمئة ليغلق عند 3770.55 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 132.31 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 10475.25 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 401.97 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 32403.22 نقطة.


وعلى مدار الأسبوع، انخفض داو جونز بنسبة 1.39 بالمئة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.34 بالمئة وناسداك بنسبة 5.65 بالمئة.

 

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