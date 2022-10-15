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السبت، 15-10-2022 08:11 م

يلين تعترف : أولوية السيطرة على التضخم في أميركا سترهق دول أخرى

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الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمام حضور دولي بواشنطن أن مكافحة التضخم في الولايات المتحدة هي الأولوية القصوى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة لن تواسي الدول التي تتألم من الدولار القوي.

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قالت يلين: " أُتيحت لي الفرصة للتحدث إلى نظراء من مجموعة واسعة من الدول بشأن الطريقة التي تؤثر بها قوى الاقتصاد الكلي على مستوى العالم على بلادهم، وخلال الأسبوع الجاري أصبحنا مطلعين على نحو أفضل ومنسقين أكثر".


أشارت وزيرة الخزانة إن الاختلافات في طبيعة الصدمات الاقتصادية بين البلدان وبالسياسة النقدية المتبعة للتصدي لها تفسر بصورة كبيرة صعود قيمة الدولار الأميركي. وأكدت أن "أسعار الصرف التي يحددها السوق هي أفضل نظام للدولار، وهذا ما ندعمه".


اعترفت يلين قائلة: "يوجد انعاكسات غير مباشرة على الاقتصادات النامية جراء تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة التي تتصدى للتضخم"، مما فاقم مشكلات الديون لديها، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نركز بقوة على تقديم المساعدة". ( اقتصاد الشرق


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