1.19 تريليون دولار بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين

الوكيل الاخباري- بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين أكثر من 8 تريليونات يوان (حوالي 1.19 تريليون دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الجاري، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة بالصين.

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وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخما في الاقتصاد الرقمي.



وتابع أن نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، مضيفا أن الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر يمثلان أيضا اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.



وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشا واكتسبا زخما من حيث النمو.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضا نموا قويا في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال نفس الفترة في المناطق الريفية.

المصدر: سبوتنيك



