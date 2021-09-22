1.23 ألف شيك معاد بقيمة 6.115 مليون دينار اب الماضي

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال اب الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ عدد الشيكات المعادة 1.23 الف شيك بقيمة 6.115 مليون دينار مقابل 4.14 الف شيك بقيمة 75 مليون دينار لشهر تموز الماضي.



ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر اب الماضي نحو 692 الف شيك بقيمة 4.3586 مليون دينار مقارنة ب 2.649 الف شيك لنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 3 مليارات دينار .

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