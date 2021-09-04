السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

مزارعو الموز يشكون اغراق السوق بالمستورد

14 وفاة و1585 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حقيقة تسجيل اصابات بمتحور مو في الاردن

تحذير من مخاطر أمنية مرتبطة بالسيارات الكهربائية الذكية

تحذير من دخول متحور مو الى الاردن

مياه غير صالحة للاستهلاك في دير علا

وفيات كورونا الأسبوع الماضي الأعلى منذ 14 أسبوعا

الوطني للبحوث الزراعية يحذر من الانشطة المهددة للنظم البيئية

العراق.. اندلاع حريق قرب مستشفى وسط بغداد

انتخاب عبيدات رئيسا لمجلس هيئة مديري شبكة الجامعات

السبت، 04-09-2021 12:19 م

1.294 مليار دينار عجز الميزان التجاري للمملكة مع الاتحاد الأوروبي

فلوس 1


الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر23 بالمئة ليصل إلى حوالي 294ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 048ر1 مليار دينار.

اضافة اعلان


وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 6ر35 بالمئة، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار.


وأشار التقرير كذلك الى ارتفاع قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر24 بالمئة، لتسجل 390ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 119ر1 مليار دينار. ووفقا لبيانات الإحصاءات تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 20 مليون دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من ألمانيا 279 مليون دينار. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
778877877

هل بدأت البيتكوين تخسر مركزها كرائد في سوق العملات المشفرة؟

92021293843150957473

أسعار الذهب السبت 4/9/2021

920211174222849154297

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

دولار

الدولار الضعيف يدعم الذهب

النفط

بعد ارتفاع قوي.. أسعار النفط تتباين

6131065a4236041294704be7

الولايات المتحدة تسمح بالتعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان