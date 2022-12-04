الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

 
الأحد، 04-12-2022 12:19 م

1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية في الأردن

10B98F35-F6AA-413B-BA48-F2F183638986


الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الأحد، مع السفير الهندي في عمّان أنور حليم، تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

اضافة اعلان


وناقش الجانبان خلال اللقاء دور الوزارة في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، وتمكين وتطوير استثماراتهم، إضافة إلى استعراض خطة الوزارة الهادفة لإيجاد بيئة استثمارية منافسة وجاذبة.


وزيرة الاستثمار أشارت الى ان الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية تسعى لجعل الأردن وجهة حقيقية للاستثمارات الأجنبية والعربية، فشرعت الحكومة في إدخال العديد من الاصلاحات على بيئة الأعمال، فتم إقرار قانون استثمار جديد وعصري وضمن أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إنشاء وزارة الاستثمار بهدف تحفيز وتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعنى بالشأن الاستثماري وتنظم رحلة المستثمر عبر بوابة واحدة وتكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار تنظيماً وتيسيراً وتسهيلاً.


وأضافت السقاف ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر الهندي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة. إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.


وقالت: نحن في وزارة الاستثمار معنيين في إيصال هذه الفرص الاستثمارية والواعدة للمهتمين ولمن يرغب في الاطلاع والتعرف عليها. إضافة إلى ان وزارة الاستثمار معنية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين في الاردن والتواصل الدائم معهم للاستماع منهم حول اي ملاحظات بشأن سير اعمالهم واستثماراتهم في الأردن وتذليل اي عقبات قد تعترضها.


السفير الهندي لدى الأردن أنور حليم، أشاد بجهود وزارة الاستثمار والرامية إلى تسهيل وتشجيع بيئة الاعمال في الأردن، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع المستثمرين القائمين بهدف تمكينهم وتوسعة استثماراتهم. 


من الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات الهندية في الأردن وصلت إلى 1.3 مليار دولار في قطاعي صناعة الألبسة والأسمدة.

إقرأ ايضا
2058136-1636924131

مع نهاية 2022 .. مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس في العالم

ماذا-يعني-رفع-سعر-الفائدة-في-أمريكا

العالم يترقب .. رفع جديد مقبل للفائدة والبنوك المركزية على المسار الصعب

ببببب

أوبك+ قد تقرر تخفيضاً أكبر في إنتاج النفط عالمياً

اتاا

الاتحاد الأوروبي يستكمل الموافقة على سقف أسعار النفط الروسي

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

9

الاتحاد الأوروبي ينشر قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-12-01 at 12.55.50 PM

السقاف: نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الأسترالية إلى الأردن

WhatsApp Image 2022-11-27 at 11.40.35 AM

السقاف تعرض الفرص الاستثمارية في الأردن على سفير عُمان

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

نحو 3.3 آلاف دينار نصيب الفرد من الدين العام

1667727049470

وزيرة الاستثمار تلتقي سفيرة السويد لدى المملكة

a1-2022_07_18-afdb-headquarters_0

بنك التنمية الإفريقي يجمع 31 مليار دولار في منتدى استثماري

63235118_303

إيطاليا تتجه لمزيد من الإنفاق والاقتراض لتخفيف آثار أزمة الطاقة