1.360 مليار دينار الفاتورة النفطية للأردن في أول 5 أشهر من العام

الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.4% في أول 5 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت 1.360 مليار دينار، وفقا لبيانات الإحصاءات العامة.

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وأظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأربعاء، ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.8%، وارتفاع المستوردات بنسبة 1.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وأشارت إلى أن العجز التجاري للأردن بلغ 3.966 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي.



ووفقا للإحصاءات العامة، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

