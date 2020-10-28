1.4 مليار دينار عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي







الوكيل الإخباري - انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الاوروبي لنهاية آب من العام الحالي بنسبة 2ر20 بالمئة ليصل إلى حوالي 4ر1 مليار دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 7ر1 مليار دينار.



وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الإتحاد الأوروبي لنهاية شهر آب من العام الحالي بنسبة 5ر4 بالمئة، حيث بلغت حوالي 7ر98 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة حوالي 4ر103 مليون دينار.



وانخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الاوروبي لنهاية شهر آب من العام الحالي بنسبة 1ر16 بالمئة، لتبلغ 579ر1 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 884ر1 مليار دينار، وذلك بحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة.



يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري للمملكة انخفض لنهاية شهر آب من العام الحالي بنسبة 7ر22 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.